Reitsport: Touchieren in Deutschland verboten - Reiterverband will Pferdebeine schützen

„Das FN-Präsidium wird im FN-Beirat Sport den Antrag stellen, ein Verbot des Touchierens am Sprung auch im Training in das Turniersport-Regelwerk Leistungsprüfungsordnung aufzunehmen“, teilte die FN am Donnerstag mit.