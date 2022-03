Skispringen, Frauen: Althaus kehrt nach Corona-Infektion zurück

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus kehrt nach ihrer Corona-Infektion bei der RawAir-Tour der Skispringerinnen in Norwegen in den Weltcup zurück.

Althaus hatte sich am Mittwoch freigetestet und schafft es damit rechtzeitig zum zweiten Springen des Events in Lillehammer am Donnerstag (19.30 Uhr).

Althaus: „Endlich darf ich wieder fliegen“

Die 25-Jährige aus Oberstdorf war nach der Rückkehr von den Winterspielen in Peking positiv auf Corona getestet worden und verpasste den Weltcup in Hinzenbach/Österreich.

Nach den Wettkämpfen in Lillehammer endet das Event am Wochenende am Holmenkollen in Oslo.