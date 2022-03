Anzeige

AEW Dynamite: Blutige Schock-Szenen um Wrestling-Topstar CM Punk Blutige Schock-Szenen um CM Punk

CM Punk wurde bei AEW Dynamite Opfer einer bösen Attacke von MJF © AEW

Martin Hoffmann

Wrestling-Topstar CM Punk wird bei AEW Dynamite Opfer einer blutigen Attacke von Rivale MJF - für Fans sind zahlreiche „Easter Eggs“ versteckt.

Der Höhepunkt seiner bislang größten Fehde nach dem Mega-Comeback naht - und CM Punk hat sich dafür nochmal mächtig ins Zeug gelegt, nicht nur körperlich.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite inszenierte Punks Liga AEW - parallel zur großen Ankündigung des Aufkaufs von Punks Ex-Liga ROH - eine blutige Würge-Attacke von Jungstar MJF auf den früheren WWE-Champion.

Es war der letzte große Heißmacher vor dem „Dog Collar Match“, das die beiden am Sonntag beim Pay Per View Revolution bestreiten werden - und ein Segment, indem einiges an erzählerischer Tiefe und viele „Easter Eggs“ für langjährige Punk-Fans steckten.

MJF lockt CM Punk in eine Falle

Das Aufeinandertreffen knüpfte an die Szenerie der vergangenen Woche an, in der MJF der Fehde unter Tränen eine neue Wendung gab: Er hatte erzählt, wie er als Schüler Opfer antisemitischen Mobbings geworden war, dass seine damalige Bewunderung für Punk ihn in dieser schweren Zeit getröstet hätte - und Punks spektakulärer Bruch mit WWE und dem Wrestling daher auch ihn verbittert und sein Leben negativ geprägt hätten.

Punk hatte sich von diesem Bekenntnis nicht ungerührt gezeigt und suchte nun - bei gleichzeitigem Hinweis, dass ihm klar sei, dass es eine Falle sein könnte - das Gespräch mit MJF.

Punk erklärte, dass er MJF glaube, dass dessen Geschichte wahr sei, er sei nur nicht sicher, was er in der Gegenwart damit anzufangen habe: MJF habe sich zu einer bösartigen Person entwickelt, was er bei AEW immer wieder bewiesen hätte: Punk nannte MJFs Attacke auf den an Parkinson erkrankten Dean Malenko und dessen abschätzige Kommentare über den verstorbenen Brian Pillman und den bei einem Unfall ums Leben gekommenen Onkel von Rivale Darby Allin.

Punk erinnert an eigene Untaten

Punk leitete dann dazu über, dass er selbst als Wrestler viele schlimme Dinge getan hätte: Er hätte einem alkoholkranken Rivalen Alkohol in den Mund geschüttet (Raven), die Asche einer verstorbenen Manager-Legende geschändet (Paul Bearer, Weggefährte des Undertaker) und die Suchtprobleme eines anderen alten Feindes so lange verspottet, bis der seinen Job verloren hätte (Jeff Hardy - bald wohl selbst bei AEW).

Punk beschloss seine Ausführungen mit dem Gedanken, dass er aus Erfahrung spreche, dass Hass und Verbitterung kein Ausweg seien - und riet MJF, das auch selbst zu berücksichtigen.

MJF schien zunächst bewegt von Punks Worten, umarmte seinen Rivalen - ehe dann doch kam, was kommen musste: Er verpasste Punk einen Tiefschlag und startete eine Überzahl-Attacke seiner Gruppierung The Pinnacle.

Punk wurde dabei am Ende mit MJFs „Dynamite Diamond Ring“ blutig geschlagen und an dem Metallhalsband, das am Sonntag im Zentrum des Matches stehen wird, aufgehängt.

MJF zitiert legendäre Promo-Ansprache von CM Punk

Als Schlusspointe griff sich MJF am Ende das Mikro und zitierte eine der berühmtesten Promo-Ansprachen Punks aus dem Jahr 2006, mit der dieser seinerzeit Vorbild Jake „The Snake“ Roberts und dem Filmklassiker „Die üblichen Verdächtigen“ Tribut gezollt hatte.

„Du dummer alter Mann, ich bin eine Schlange“, verhöhnte MJF Punk („You stupid old man, I‘m a snake“) und erinnerte dann auch den Sinnspruch, dass der beste Trick des Teufels gewesen wäre, die Welt zu überzeugen, dass es ihn nicht gebe (“The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn‘t exist“).

So wie einst Punk den Fans von ROH eröffnet hatte, dass er sie auf ebendiese Weise reingelegt hätte, schloss nun auch MJF mit den Worten, dass er der Teufel in Person sei.

