3. Liga: 1. FC Magdeburg – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Die beste Mannschaft der Rückrunde, Magdeburg, empfängt Hallescher FC. Am letzten Samstag holte der 1. FC Magdeburg drei Punkte gegen die Würzburger Kickers (4:2). Halle muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Das Hinspiel hatte der Gast zu Hause mit 3:2 gewonnen.

Magdeburg führt das Feld der 3. Liga mit 64 Punkten an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Gastgeber ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 27 Gegentore zugelassen hat. Das bisherige Abschneiden des 1. FC Magdeburg: 20 Siege, vier Punkteteilungen und vier Misserfolge. Magdeburg tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Die Trendkurve von Hallescher FC geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Halle steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die Saison von Hallescher FC verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Halle neun Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen verbucht. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien holte Hallescher FC.

Vor allem die Offensivabteilung des 1. FC Magdeburg muss Halle in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Behält Hallescher FC die schwache Auswärtsform bei, wird es sehr schwer, bei Magdeburg zu punkten. Körperlos agierte Halle in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (110-2-4) bestätigt. Ob sich der 1. FC Magdeburg davon beeindrucken lässt?