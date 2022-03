2. Liga: SV Sandhausen – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

Am Samstag geht es für 96 zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist Sandhausen nun ohne Niederlage. Der SV Sandhausen kam zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem 1:1-Unentschieden. Hannover siegte im letzten Spiel souverän mit 2:0 gegen Holstein Kiel und muss sich deshalb nicht verstecken. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatten die Sandhäuser einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.

Nachdem die Heimmannschaft die Hinserie auf Platz 17 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Sandhausen aktuell den sechsten Rang. Der SV Sandhausen musste schon 41 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Zu den sechs Siegen und acht Unentschieden gesellen sich bei den Sandhäuser zehn Pleiten. Zuletzt gewannen die Sandhäuser etwas an Boden. Zwei Siege und drei Unentschieden schaffte Sandhausen in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der SV Sandhausen diesen Trend fortsetzen.