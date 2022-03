Darts Premier League heute mit Wright, Price, van Gerwen LIVE im TV, Stream, Ticker bei SPORT1

Der 5. Spieltag in der Cazoo Premier League Darts steht an. In der Westpoint Arena kommt es zum Top-Duell zwischen Gerwyn Price und Peter Wright. SPORT1 überträgt alle Spieltage LIVE.

Dabei kommt es auch zu einem echten Top-Duell in der Westpoint Arena von Exeter: Gerwyn Price fordert Weltmeister Peter Wright. Der Waliser und der Schotte hatten sich bereits im Finale des Grand Slam of Darts 2021 gegenübergestanden und kämpfen aktuell um den Status als Nummer 1 der Weltrangliste.

Am Wochenende konnte Price sich im Finale der International Darts Open in Riesa gegen Wright durchsetzen und so seinen Platz an der Spitze der PDC Order of Merit vorerst verteidigen.