FC Chelsea: Twitter-Reaktionen der Fans auf Roman Abramowitsch und die Spendenankündigung an ukrainische Opfer

Roman Abramowitsch gibt offiziell bekannt, den FC Chelsea zu verkaufen und den gesamten Erlös für die Opfer in der Ukraine zu spenden. Die Fans reagieren überwiegend positiv.

Roman Abramowitsch hat für Aufsehen gesorgt. Seine Ankündigung, den FC Chelsea zu verkaufen , sorgte für ein Beben in der Fußballwelt.

In England wird der russische Oligarch, dessen Verkauf eine Reaktion auf die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist, von den Fans dafür gefeiert. Diese Handlung sei ein „großer Mittelfinger in Richtung von Putin“, erklärte ein User die Tat.