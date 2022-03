DFB-Pokal: VfL Bochum - SC Freiburg 1:2, Lucky Punch im Pokal-Drama

Der SC Freiburg entscheidet ein Pokal-Drama in Bochum für sich. Die Entscheidung fällt erst in der 120. Spielminute.

Es war ein echter Pokal-Fight in Bochum, der sich zu einem Thriller entwickelte und ein dramatisches Ende fand: Der SC Freiburg ist durch ein Last-Minute-Tor in das Halbfinale im DFB-Pokal eingezogen.

Der Tabellenfünfte setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 (0:0) nach Verlängerung beim Aufsteiger VfL Bochum durch und zog erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Runde der letzten Vier ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Roland Sallai (120.) traf in letzter Minute entscheidend und schoss Freiburg ins Halbfinale. Unglücksrabe war der Bochumer Maxim Leitsch, dem ein schwerer Fehler vor dem Gegentreffer unterlief.

Streich steuert auf größten Coup zu

In der regulären Spielzeit hatte schon Ex-Nationalspieler Nils Petersen (51.) die Führung für den Sportclub erzielt, der nur eines seiner letzten sieben Pflichtspiele verloren hat. Der eingewechselte Sebastian Polter (64.) glich aber noch aus. Für Bundesliga-Rückkehrer Bochum platzte vor 10.000 Zuschauern der Traum vom zweiten Pokalendspiel nach 1988: Nach Siegen gegen den FC Augsburg und den FSV Mainz 05 war gegen den dritten Bundesligisten Schluss.

In der Bundesliga auf Champions-League-Kurs, im Pokal nur noch einen Schritt vom Endspiel in Berlin entfernt: In seinem elften Jahr als Cheftrainer des SC Freiburg steuert Christian Streich auf seinen größten Coup zu.