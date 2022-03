BBL: München mit viertem Heimsieg nacheinander

Ex-Meister Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten Heimsieg eingefahren.

Ex-Meister Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten Heimsieg eingefahren. Gegen die Hamburg Towers gewann der Tabellenführer nach einem starken Comeback in der zweiten Hälfte noch mit 86:75 (28:46) und fuhr damit den vierten Sieg nacheinander in eigener Halle ein.