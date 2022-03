FC Bayern, Basketball: Weiler-Babb mit Horrorsturz bei Dunk - Sorge um bewusstlosen Shooting Guard

In der BBL sorgt Basketball-Routinier Nick Weiler-Babb für einen Schockmoment, verliert nach einem Crash aufs Parkett das Bewusstsein. Sein Gesundheitszustand ist unklar.

Der nach einem starken Comeback in der zweiten Hälfte noch erkämpfte 86:75 (28:46)-Sieg des Ex-Meisters war am Ende nur noch Randnotiz angesichts der schlimmen Szenen während der Partie zwischen dem FC Bayern Basketball und den Hamburg Towers in der easyCredit BBL: (NEWS: Alles Wichtige zur BBL)