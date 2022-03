Premier League: Roman Abramowitsch wird den FC Chelsea verkaufen

Roman Abramowitsch wird den FC Chelsea verkaufen. Das erklärte der Blues-Eigner in einem offenen Brief

Blues-Eigner Roman Abramowitsch erklärte in einem offenen Brief, den der FC Chelsea auf seiner Website verbreitete, dass er den Klub verkaufen werde. ( Verlangt Abramowitsch irre Summe für Chelsea? )

Er wolle sich zu den Spekulationen äußern, „die in den letzten Tagen in den Medien in Bezug auf meine Beteiligung am FC Chelsea aufgekommen sind“ - so beginnt der Brief des russischen Milliardärs.