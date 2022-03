Clemens Tönnies distanziert sich von Russland-Präsident Wladimir Putin

Clemens Tönnies gibt zu, sich in seinem langjährigen Geschäftspartner Wladimir Putin getäuscht zu haben und bricht mit dem russischen Präsidenten.

Der Fleischproduzent und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 hat sich in einem Statement von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Ich bin fassungslos über den Vernichtungskrieg von Putin in der Ukraine und verurteile ihn aufs Schärfste. Ich habe mich wie viele andere in ihm getäuscht“, sagte der 65-Jährige in der von der Tönnies-Unternehmensgruppe veröffentlichten Stellungnahme.