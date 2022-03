DFB-Pokal: Oliver Mintzlaff von RB Leipzig erklärt seine Brandrede.

Man habe den Vorsatz gehabt: „Lasst uns das Spiel machen, Sport verbindet“, erklärte Mintzlaff. „Und dann haben uns die Ereignisse eingeholt. Wir haben reflektiert und nachgedacht und sind mit der UEFA schon Freitagnacht in den Austausch gegangen. Da sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir so nicht spielen können. Das war auch die Ansicht der UEFA, die den Wettbewerb auch ausrichtet.“

„Uns hat da gestört, dass es zu populistisch ist“

Er habe es nicht in Ordnung gefunden, „wie man mit unseren Mitarbeitern umgegangen ist: mit dem Trainer mit Florian Scholz. Das waren alles Sachen, die waren over the top. Kritik ist is okay und Meinungsfreiheit ist okay, aber ein Stpck weit sachlich. Das hat etwas gefehlt und da hatte sich auch bestimmt etwas aufgestaut.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)