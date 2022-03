Skispringen: Geiger startet mäßig in die Raw-Air-Tour

Skispringer Karl Geiger hat einen mäßigen Start in die hochdotierte Raw-Air-Serie in Norwegen erwischt.

Skispringer Karl Geiger hat einen mäßigen Start in die hochdotierte Raw-Air-Serie in Norwegen erwischt. Der Olympia-Dritte aus Oberstdorf belegte in der Qualifikation für den Weltcup in Lillehammer nur den 14. Rang und verlor damit auch im Kampf um den Gesamtsieg etwas an Boden. Erster Führender der Gesamtwertung, in die bis Sonntag insgesamt neun Sprünge einfließen, ist Lokalmatador Johann Andre Forfang.