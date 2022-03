Premier League: Ralf Rangnick zweifelt an Zukunft für Cristiano Ronaldo bei Manchester United

Grund der Unzufriedenheit mit dem fünfmaligen Ballon-d‘Or-Gewinner soll dessen aktuelle Erfolglosigkeit sein. In den letzten zehn Spielen gelang dem 37-Jährigen lediglich ein Treffer - eine ähnliche Torflaute hatte der Portugiese zuletzt in der Saison 2008/08 durchlebt. Damals - ebenfalls in Diensten von Manchester United - blieb der 23-jährige Ronaldo zwischen dem 14. und 22. Spieltag in der Premier League ohne eigenen Torerfolg. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)