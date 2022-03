Anzeige

DFB-Pokal: Willi Orban sieht "brutale Qualität" im RB-Kader - Hannover wartet RB-Star: Haben „brutale Qualität“

Erster Vereinstitel? So will RB Leipzig den Pokal-Thron erklimmen

Dennis Trolldenier

Willi Orbán sieht RB Leipzig auf einem sehr guten Weg. Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hannover 96 spricht der Verteidiger über den großen Trumpf für die Restsaison.

Der Weg zum Finale im DFB-Pokal ist jetzt nicht mehr weit. Nur noch sieben Mannschaften sind im Wettbewerb - und auf dem Papier ist RB Leipzig der größte Titelfavorit.

Die Roten Bullen wollen zum dritten Mal ins Endspiel von Berlin. Und auch endlich den Pott holen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Zunächst steht aber das Viertelfinale an. Gegner ist der Zweitligist Hannover 96.

„Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir Hannover schlagen“, erklärte Willi Orbán im Interview mit SPORT1. Es sei „ein Tick zu früh“, um sich als Favorit zu fühlen. Die Aufgabe in gegen Hannover werde „schwer genug, die sind wieder erstarkt in der 2. Liga“.

Die Final-Gegner, an denen man bei den letzten Anläufen gescheitert war, sind mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund zwar bereits ausgeschieden: „Aber wir haben in der Bundesliga oft genug gesehen, was in einem Spiel möglich ist, darum sind wir sensibilisiert.“

Willi Orbán: „Wir haben überragende Kaderqualität“

Mit RB liegt Orbán in der Liga derzeit „nur“ auf dem vierten Rang - was vor allem an dem verpatzten Saisonstart liegt. Zuletzt zeigte sich Leipzig stark verbessert, unter Trainer Domenico Tedesco hat man sich zur erfolgreichsten Mannschaft der Rückrunde entwickelt. Endlich kommt auch die erstaunliche Breite im RB-Kader zur Geltung. (KOLUMNE: Wird Tedesco Nagelsmann gefährlich?)

„Das ist eine schöne Momentaufnahme. Wir arbeiten viel daran, unser taktisches System zu verbessern“, erklärte Orban: „Ein paar Dinge haben wir in der Struktur verändert, die uns dabei helfen, mehr Kontrolle im Spiel zu haben.“

Und vor allem: „Wir haben eine überragende Kaderqualität, das zeigen wir in den Spielen, und wenn die Punkteausbeute stimmt, ist es umso schöner.“ Diesen Punkt betonte Orbán gleich nochmal: „Das ist eine brutale Qualität, die wir aktuell nachlegen können. Fast alle Spieler sind fit, dementsprechend hast du immer was in der Hinterhand. Am Wochenende hat man‘s gesehen: Es hat unglaublich gutgetan, einen Spieler wie Dani Olmo von der Bank zu bringen.“

RB-Star: Wird schwierig, uns aufzuhalten

Zuletzt hatte sich RB mit 1:0 gegen den VfL Bochum durchgesetzt. Einer von insgesamt vier Bundesligisten, die noch im Pokal vertreten sind. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Neben dem Pokal ist das große verbliebene Saison-Ziel die erneute Qualifikation für den Europacup. Das könnte bekanntlich zwar auch mit einem Triumph in Berlin funktionieren, was aber für Orbán eine nur untergeordnete Rolle spielt.