Tischtennis: Brutaler Überfall nach Europapokal-Coup des TTC Wiener Neustadt in Spanien

Der kroatische Tischtennis-Profi Frane Kojic vom TTC Wiener Neustadt wurde in Spanien Opfer eines brutalen Überfalls © Imago

Der Final-Coup des TTC Wiener Neustadt Tischtennis-Europapokal in Spanien wird von einem brutalen Überfall überschattet. Ein Spieler fällt infolgedessen wochenlang aus.

Der TTC Wiener Neustadt hat mit dem Einzug ins Europapokal-Endspiel den größten Coup der Klubgeschichte gefeiert. Die Österreicher setzten sich zu Hause mit 3:2 und in Spanien mit 3:0 gegen Borges Vall durch.

Nachdem der Finaleinzug perfekt war, kam es im Anschluss an das Rückspiel in Spanien jedoch zu einem brutalen Überfall: Nachdem die Wiener den Abend in einer Bar hatten ausklingen lassen, wurden sie beim Verlassen derselben von gegnerischen Fans attackiert.