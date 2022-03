MDR zeigt Dörner-Gedenkfeier am Donnerstag

Der MDR überträgt am Donnerstag ab 15.15 Uhr aus Dresden die Gedenkveranstaltung zu Ehren des verstorbenen ehemaligen DDR-Fußball-Stars Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. In der Sendung „Sport im Osten“ wird die Gedenkfeier aus dem Rudolf-Harbig-Stadion im Web-Stream bei MDR+, in der „SpiO-App“ und im MDR-Fernsehen live ausgestrahlt. Dörner war am 19. Januar im Alter von 70 Jahren verstorben.