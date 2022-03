Ukraine-Krieg: Hoffenheim-Macher Dietmar Hopp spendet eine Million Euro über DFB-Stiftung

So emotional reagiert die Bundesliga auf den Ukraine-Krieg

Dietmar Hopp unterstützt die Soforthilfe des DFB für die Menschen in der Ukraine. Der Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim beteiligt sich mit einer Millionensumme.

Mehrheitseigner Dietmar Hopp vom Bundesligisten TSG Hoffenheim unterstützt die am Montag bereitgestellte Soforthilfe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über seine Stiftungen für die Menschen in der vom Krieg erschütterten Ukraine mit einer Million Euro.

"Im Angesicht des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands und des schrecklichen Leidens der Menschen in der Ukraine muss auch der Fußball klar Position ergreifen und sich dieser humanitären Verantwortung stellen", sagte Hopp: "Mit der Spende meiner Stiftung werden Hilfsgüter gekauft, die in den kommenden Wochen in der Ukraine dringend benötigt werden."