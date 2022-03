Paralympics: Trotz Ukraine-Krieg! Russland und Belarus dürfen in Peking 2022 starten

Die Paralympics in Peking finden mit Athleten aus Russland und Belarus statt © Imago

Trotz des Ukraine-Kriegs entscheidet sich das Internationale Paralympische Komitee gegen einen Ausschluss von Russland und Belarus von den Paralympics. Beide Länder dürfen in Peking starten.

Dies teilte das IPC nach einer Sitzung am Mittwoch mit. Die Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung werden am Freitag in Peking eröffnet und dauern bis zum 13. März.