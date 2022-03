Formel 1: Ecclestone mit bizarren Aussagen zu Ukraine-Krieg - Putin "geradlinig und ehrenhaft“

Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone äußert sich bizarr zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch die Aussagen zum Krieg in der Ukraine machen fassungslos.

Am 25. Februar, als das russische Militär gerade die Ukraine überfallen hatte, sprach Ecclestone im Gespräch mit dem Times Radio von Putin als „geradlinig und ehrenhaft“.

Ecclestone: Putin „als Person geradlinig und ehrenhaft“

So habe er den Präsidenten in persönlichen Verhandlungen, auch um die Etablierung eines F1-Rennens in Russland, als Ehrenmann erlebt. (TICKER: Russland-Ukraine-Konflikt: Auswirkungen auf die Sportwelt)