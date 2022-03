Robin Gosens gibt Debüt für Inter Mailand: Italiens Presse frohlockt

"Entweder...oder?" mit Gosens: Bei Bier-Frage fängt er zu singen an

Gosens feiert Inter-Debüt - Presse begeistert

Justin Bieber zum Einstand? Was Gosens unter der Dusche trällert

Die italienischen Sportgazetten lobten den Deutschen nach dem Premierenspiel im Inter-Dress. „In der Inter-Krise taucht Gosens auf. Für eine Mannschaft in offenkundigen Schwierigkeiten ist sein Start eine gute Nachricht“, kommentierte die Gazzetta dello Sport .

“Nach einer fünfmonatigen Pause ist Gosens‘ Comeback ein Lichtblick in einem fahlen Derby“, urteilte Tuttosport. Gosens laborierte zuletzt an einer langwierigen Muskelverletzung. In der Winterpause war er zum Titelverteidiger gewechselt.