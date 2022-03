Anzeige

Selbstjustiz? Früherer UFC- und WWE-Star Cain Velasquez unter Mordversuch-Verdacht Lesnar-Rivale unter Mordversuch-Verdacht

Cain Velasquez (l., mit Rey Mysterio) bestritt auch bei WWE ein großes Match gegen Brock Lesnar © WWE

Martin Hoffmann

Der frühere UFC-Schwergewichts-Champion und WWE-Wrestler Cain Velasquez sitzt hinter Gittern. Es geht offenbar um einen Fall von Selbstjustiz.

Er nahm Brock Lesnar den Schwergewichts-Titel der UFC ab, hatte einen großen Auftritt bei einer der wichtigsten WWE-Shows der vergangenen Jahre - nun steht er unter Verdacht, einen Mordversuch begangen zu haben.

Der Wrestler und frühere MMA-Star Cain Velasquez ist am Montag in der kalifornischen Metropole San Jose verhaftet worden und sitzt hinter Gittern, ohne Möglichkeit, auf Kaution entlassen zu werden.

Die örtliche Polizei bestätigte am Dienstag, dass Velasquez in Gewahrsam genommen wurde, nachdem auf offener Straße ein Mann angeschossen und mit „nicht lebensbedrohlichen Verletzungen“ ins Krankenhaus gebracht worden war. Dem 39 Jahre alten Velasquez, einziger Verdächtiger bei den Ermittlungen rund um den Vorfall, werde ein Mordversuch vorgeworfen.

Die Details, die durch Medienberichte mittlerweile ans Licht gekommen sind, legen einen Fall von Selbstjustiz nahe - in dem ein minderjähriges Mitglied von Velasquez‘ Familie zuvor offenbar Opfer sexueller Belästigung geworden war.

Cain Velasquez übte offenbar Selbstjustiz

Das regionale Medium Mercury News berichtet, dass der zweifache Familienvater versucht haben soll, einen Mann zu töten, der anscheinend eine mit ihm „eng verwandte“ Person belästigt hätte. Die Person sei unter 14 Jahre alt, genauere Details zu ihrer Identität hält das Medium deshalb bewusst zurück.

Verdächtig in dem Belästigungsfall sei ein 43 Jahre alter Mann, der in einem Haus lebe, in dem dessen Mutter eine Kindertagesstätte leite. Der Mann sei am vergangenen Freitag angeklagt, aber dann unter behördlicher Aufsicht auf freien Fuß gelassen worden.

Am Montagnachmittag sei das Auto des Mannes dann an einer Straßenkreuzung beschossen worden. Der Verletzte war nicht der unter Belästigungsverdacht stehende Mann, sondern dessen Stiefvater. In dem Auto hätte sich zudem mindestens noch eine weitere Person befunden.

Die Polizei hat diese Zusammenhänge unter Verweis auf andauernde Ermittlungen bislang nicht bestätigt.

Rivale von Brock Lesnar bei UFC und WWE

Der in Kalifornien geborene Cain Velasquez war zwischen 2006 und 2019 als MMA-Kämpfer aktiv, seine größten Erfolge waren zwei Regentschaften als UFC-Schwergewichts-Champion. Im Jahr 2010 besiegte Velasquez den mittlerweile wieder bei WWE aktiven Brock Lesnar durch K.o., 2012 holte er sich den Titel von Junior dos Santos zurück, zweieinhalb Jahre danach verlor er ihn gegen Fabricio Werdum endgültig.

Nach einem verlorenen letzten Kampf gegen den nun amtierenden Champion Francis Ngannou im Jahr 2019 beendete Velasquez seine Karriere und wurde Wrestler: WWE engagierte ihn für einen großen Kampf gegen den alten Rivalen Lesnar - eingeleitet durch einen Überraschungsauftritt bei der großen ersten Episode der TV-Show SmackDown nach dem Senderwechsel zu Fox.

Im vergangenen Dezember war Velasquez für die mexikanische Liga AAA aktiv, in dem Land, in dem auch seine persönlichen Wurzeln liegen und wo er deshalb besonders populär ist, ebenso wie in der spanischsprachigen Community der USA.

