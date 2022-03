Krieg in der Ukraine: FIFPro bestätigt Tod von Fußballern Sapylo und Martynenko

„Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Teamkollegen der jungen ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25), die ersten gemeldeten Verluste des Fußballs in diesem Krieg. Mögen beide in Frieden ruhen“, schrieb die FIFPro bei Twitter.

Der 21-jährige Sapylo verstarb am Freitag bei Kämpfen in der Nähe von Kiew, wie sein Klub Karpaty Lviv mitteilte. Der Verein, der in der Saison 2010/11 in der Europa League gegen Borussia Dortmund gespielt hatte und aktuell in der dritten ukrainischen Liga antritt, versprach dem hoffnungsvollen Talent „ewige Erinnerung als unser Held“.