DFB-Pokal: Union Berlin dankt Andreas Voglsammer - schon wieder Pokalheld!

Urs Fischer blieb gewohnt sachlich. Ein Loblied auf seinen eingewechselten Matchwinner Andreas Voglsammer stimmte der Trainer von Union Berlin nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals nicht an.

Erst zehn Minuten hatte Angreifer Voglsammer am Dienstagabend auf dem Rasen im Stadion An der Alten Försterei gestanden, als ihm der erlösende Siegtreffer gelang. "Dass es so aufgeht, ist umso schöner", sagte Fischer.