2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim 1846 (Freitag, 18:30 Uhr)

Heidenheim will im Spiel beim SV Darmstadt 98 nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Letzte Woche gewann der SV Darmstadt 98 gegen SG Dynamo Dresden mit 1:0. Somit nimmt Darmstadt mit 44 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Der 1. FC Heidenheim 1846 trennte sich im vorigen Match 1:1 vom SV Sandhausen. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Heidenheim im Hinspiel durch einen 2:1-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Von der Offensive des SV Darmstadt 98 geht immense Gefahr aus. Mehr als zweimal pro Partie befördert der Angriff den Ball im Schnitt über die Linie. Bekommt Heidenheim die chronische Auswärtsschwäche (4-2-6) nicht in den Griff, wird es schwer, bei Darmstadt etwas Zählbares mitzunehmen. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur fünf Punkte auseinander. Als bequemer Gegner gilt Darmstadt nicht. 59 Gelbe Karten kassierte der SV Darmstadt 98 schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für den 1. FC Heidenheim 1846 demnach nicht werden.