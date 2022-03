MLB: Keine Einigung - Saisonstart verschoben

Wegen der weiterhin ergebnislosen Tarifverhandlungen wird der Saisonstart in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) verschoben.

Das teilte Commissioner Rob Manfred auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Die Spielergewerkschaft MLBPA hatte den Vorschlag der Liga bis zur gesetzten Frist um 17 Uhr Ortszeit am Montag nicht angenommen. Die Saison sollte am 31. März starten.