Bundesliga: RB Leipzig, warum wurde Oliver Mintzlaff so emotional?

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gibt eine außergewöhnliche Pressekonferenz, in welcher ihm sogar die Tränen kommen. Was steckt dahinter?

Es war eine bemerkenswerte Pressekonferenz mit einem Oliver Mintzlaff, wie er sich in der Öffentlichkeit noch nie gezeigt hat.

„Uns hat das hier auch alles betroffen. Uns hat das auch extremst beschäftigt. Und ich bin auch emotional angegriffen“, sagte der Geschäftsführer von RB Leipzig bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Hannover 96 ( Mittwoch ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream ) . Er verteidigte sich auf hochemotionale Weise gegen die Kritik, die den Sachsen rund um das eigentlich anstehende Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau, zu dem es nun gar nicht kommen wird, entgegenblies. Er hatte sogar Tränen in den Augen.

Doch warum wurde der starke Mann der Leipziger so emotional? Die Gründe sind vielschichtig.

Scharfe Kritik an RB Leipzig: Das ging der PK voraus

RB Leipzig kam in die Kritik, nachdem der Klub in einer schwierigen Lage zunächst die Ruhe behielt. Statt sich unmittelbar für einen Boykott der Partie gegen Moskau auszusprechen, hielt RB zunächst die Füße still. Das sorgte für Unmut bei einigen Fußball-Fans.