3. Liga: TSV 1860 München – 1. FC Kaiserslautern, 2:1 (1:1)

1860 gewann das Dienstagsspiel gegen FCK mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Lautern keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Mike Wunderlich traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Nach Assist von Merveille Biankadi war es Marcel Bär, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (26.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als die Gastgeber den entscheidenden Führungstreffer erzielten (85.). Letzten Endes holte der TSV 1860 München gegen FCK drei Zähler.