Handball, European League: Magdeburg siegt - Lemgo nur Remis

Die Handball-Überflieger des SC Magdeburg bleiben in der European League ungeschlagen.

Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Dienstag mit 31:25 (17:13) gegen den schwedischen Meister IK Sävehof durch und sicherte sich mit dem achten Sieg im neunten Spiel den Gruppensieg in Gruppe C.