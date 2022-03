Medwedew & Co. dürfen "neutral" starten - ITF suspendiert Russland und Belarus

Dies gaben beide Organisationen am Dienstagabend bekannt. „Bis auf Weiteres“ werden die Aktiven jedoch nicht unter der Flagge Russlands und von Belarus teilnehmen, heißt es in der Erklärung weiter.

Der Internationale Tennisverband (ITF) ordnete hingegen die „sofortige Suspendierung“ des Russischen Tennisverbands (RTF) und des Belarussischen Tennisverbands (BTF) an, damit sind diese auch von der Teilnahme an internationalen ITF-Mannschaftswettbewerben ausgeschlossen. Dies betrifft in erster Linie den Davis Cup (Männer) und den Billie Jean King Cup (Frauen) - in beiden Wettbewerben setzte sich im Vorjahr Russland durch.