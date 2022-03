Premier League: Thomas Tuchel reagiert emotional auf Frage zum Russland-Krieg

Die Situation rund um die russische Invasion in der Ukraine geht auch an Thomas Tuchel nicht spurlos vorbei.

Chelseas russischer Besitzer Roman Abramowitsch soll Berichten zufolge auf ukrainischen Wunsch an den Friedensverhandlungen teilnehmen. Die Verwaltung der Blues hat der Öl-Milliardär, der wegen seiner Beziehungen zu Wladimir Putin in der Kritik steht, den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung übertragen. ( Die Folgen des Abramowitsch-Rückzugs )

Tuchel: „Ich habe keine Antworten für Sie“

Jeder in Europa habe ein Geräusch im Kopf, das niemand möge, erklärte Tuchel. „Vielleicht ist das bei Ihnen auch so, aber Sie versuchen trotzdem, Ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen, und das gilt auch für uns“, erklärte Tuchel. (Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Sport: Alle News im Liveticker)