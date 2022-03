Woronin erschüttert: „Es ist eine Katastrophe“

Der Krieg in seiner Heimat Ukraine erschüttert auch den früheren Bundesliga-Profi Andrej Woronin (42) zutiefst. „Meine Familie ist bei mir, meine Frau, meine Kinder, mein Vater. Was das anbelangt, geht es mir gut“, sagte der langjährige Nationalspieler der Süddeutschen Zeitung: „Alles andere, was in meiner Heimat passiert, ist eine Katastrophe. Eine große Katastrophe. Sie bedrückt mich sehr.“