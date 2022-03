DFB-Pokal-Viertelfinale: Union Berlin - St. Pauli heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Der 1. FC Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den FC St. Pauli ran und muss sich vor dem Zweitligisten in Acht nehmen.

Der 1. FC Union Berlin und der FC St. Pauli eröffnen am Dienstagabend das Viertelfinale des DFB-Pokals, der nach dem Aus des FC Bayern, von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen so große Außenseiterchancen bietet wie lange nicht.

St.-Pauli-Trainer Schultz hofft auf Räume gegen Union

Union dürfte trotz des Klassenunterschieds vor der Partie gewarnt sein: St. Pauli setzte sich in der Runde der letzten 16 überraschend mit 2:1 gegen den BVB durch.

Die Bilanz der beiden Teams ist relativ ausgeglichen. Von 26 Duellen gewann Berlin elf, sechs endeten unentschieden und neun gingen an die Kiezkicker. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

St.-Pauli-Coach Timo Schultz erwartet einen offensiv eingestellten Gegner. „Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich Union Berlin gegen uns nicht hinten reinstellen wird und wir unsere Räume bekommen“, sagte er am Montag auf der Pressekonferenz und ergänzte: „Sie haben nicht nur aufgrund des Systems, sondern auch aufgrund ihrer Physis auf den einzelnen Positionen eine enorme Stabilität. Es erwartet uns ein richtiges Brett, darauf freuen wir uns.“

Leipzig in Hannover gefordert

Beide Mannschaften gehen mit Rückendwind in die Partie. Union schlug am Wochenende in der Bundesliga den FSV Mainz 05 mit 3:1. Mit dem gleichen Ergebnis gewann St. Pauli beim FC Ingolstadt.