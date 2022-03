Statements gegen Putin: Warum Russlands Tennisstars klare Kante zeigen

„Ich habe Russland mein ganzes Leben lang repräsentiert. Das ist meine Heimat und mein Land. Aber jetzt lebe ich in kompletter Angst, so wie meine Freunde und Familie. Aber ich habe keine Angst davor, meine Position klar zu machen: Ich bin gegen Krieg und Gewalt“, schrieb beispielsweise Anastasia Pavlyuchenkova, die aktuell auf Rang 14 der Weltrangliste liegt, auf Twitter. (WTA: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Damen)

Rublev und Medvedev mit klarer Botschaft

Auch ihre männlichen Kollegen äußerten sich klar gegen den Krieg ihres Heimatlandes gegen die Ukraine. So schrieb Rublev nach seinem Spiel in Dubai gegen Hubert Hurkacz auf eine Kameralinse: „No war please“ (Bitte keinen Krieg).

Bereits vor dem Match hatte er sich gegen den Krieg ausgesprochen. „Man erkennt, wie wichtig es ist, Frieden in der Welt zu haben und sich gegenseitig zu respektieren, egal was passiert, und vereint zu sein“, sagte er vergangenen Donnerstag.

Auch die neue Nummer eins im Männer-Tennis, Medvedev, hat sich schockiert angesichts der Entwicklungen in Osteuropa gezeigt. „Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach", erklärte er in Acapulco und schob hinterher: „Ich stehe für den Frieden auf der ganzen Welt ein."

Tennis-Stars zeigen Solidarität mit der Ukraine

Am Montag legte der 26-Jährige auf seinem Instagram-Kanal nochmal nach. „Heute möchte ich im Namen aller Kinder dieser Welt sprechen. Sie haben alle ihre Träume, ihr Leben hat gerade begonnen. So viele schöne Erfahrungen stehen noch bevor. Erste Freunde, erste große Emotionen. Alles was sie sehen und fühlen ist zum ersten Mal in ihrem Leben. Darum bitte ich für Frieden in der Welt, für Frieden zwischen den Ländern“, schrieb er.