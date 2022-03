BVB plant Hilfsaktion für Ukraine

Borussia Dortmund plant eine Hilfsaktion in der Ukraine. Zugleich verurteilen die Schwarz-Gelben den Angriffskrieg der Russen.

Borussia Dortmund plant eine Hilfsaktion in der Ukraine.

Man konzentriere seine Kraft in diesen Tagen auf die pragmatische, direkte, wirtschaftliche und medizinische Hilfe in der Ukraine, teilte der BVB mit: „Gemeinsam mit der kompletten BVB-Familie werden wir eine Aktion starten, die der leidenden Bevölkerung in der Ukraine unmittelbar hilft.“ Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.