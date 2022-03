Keine Einreise nach Russland: Eiskunstläufer müssen in Deutschland trainieren

Alle vier Athleten sind Sportsoldaten der Bundeswehr. Der Eislauf-Weltverband ISU hatte zuvor erklärt, dass wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine Sportler aus Russland und Belarus nicht mehr an ISU-Veranstaltungen teilnehmen dürfen.

Die EM-Achten Hase/Seegert wollten sich in Sotschi auf die Weltmeisterschaften vom 23. bis 26. März in Montpellier vorbereiten. Dagegen sind Müller/Dieck nicht für die Welttitelkämpfe nominiert worden, sie trainierten in der Vergangenheit mehrfach zeitweise in Moskau.