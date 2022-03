Bundesliga: Bayern-Verteidiger fehlt im Training - so steht es um Goretzka

Comeback-Plan: So ist der Stand bei Neuer

Der FC Bayern trainiert erstmals in diesem Jahr wieder vor Fans. Niklas Süle fehlt, Leon Goretzka spult ein individuelles Programm ab.

Der FC Bayern hat zum ersten Mal in diesem Jahr wieder im Beisein seiner Fans trainiert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Am Dienstag versammelte Trainer Julian Nagelsmann sein Team zu einer Einheit, die es so pandemiebedingt schon lange nicht mehr gegeben hat. Mit Thomas Müller sahen die Zuschauer auch einen Rückkehrer. Der Superstar nimmt nach überstandener Corona-Infektion wieder am Teamtraining teil, zuletzt hatte er individuell gearbeitet.