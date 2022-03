Chelsea: Kepa Arrizabalaga wieder Elfer-Sündenbock - Abgang nach Final-Drama?

So reagiert Tuchel auf Elfer-Pechvogel Kepa

Es war eine hollywoodreife Geschichte, die sich beim Finale des Carabao Cups am Sonntag abgespielt hat. Nur das Happy End fehlte aus Sicht des FC Chelsea.

Zur Erinnerung: Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hatte Ersatztorhüter Kepa Arrizabalaga kurz vor Ende der Verlängerung gebracht. Der ausgewiesene Elfmeter-Spezialist sollte die Entscheidung bringen - in einem Duell, das 0:0 endete, genauso gut aber auch mit 3:3 über die Bühne hätte gehen können.

Und tatsächlich war Kepa das Zünglein an der Waage - als er als elfter Schütze vergab und die Reds unfreiwillig zum Sieger krönte.

Der vermeintliche Elfer-Held war zuvor bereits entzaubert worden. Erst lupfte Fabinho seinen Versuch vom Punkt lässig in die Mitte, dann nagelte Virgil van Dijk einen Ball an Kepa vorbei, obwohl dieser sich bereits klar in dessen bevorzugter Ecke positioniert hatte. Abwehren konnte er keinen der elf Liverpool-Schüsse.