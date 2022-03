Nach Ausschluss Russlands: Ablauf der Frauen-EM noch offen

Nach dem Ausschluss Russlands bleibt der Ablauf der Frauenfußball-EM in England (6. bis 31. Juli) zunächst offen.

Nach dem Ausschluss Russlands bleibt der Ablauf der Frauenfußball-EM in England (6. bis 31. Juli) zunächst offen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat noch keinen Beschluss hinsichtlich eines möglichen Nachrückers für die Endrunde gefasst.

„Der Fall der Frauen-EURO 2022 wird zu einem späteren Zeitpunkt vom UEFA-Exekutivkomitee diskutiert und entschieden werden“, ließ die UEFA den SID am Dienstag wissen.

Die russische Mannschaft wäre eigentlich in der Gruppe C auf Titelverteidiger Niederlande, die Schweiz und Schweden getroffen. Die Russinnen hatten sich erst über die Play-offs für die EM qualifiziert und dort Portugal bezwungen. Ebenfalls in den Play-offs ausgeschieden waren die Ukraine und Tschechien.