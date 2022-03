Zverev vor Auftritt in Brasilien: "Großes Ziel, den Davis Cup einmal zu gewinnen"

Alexander Zverev hat nach seiner Disqualifikation in Acapulco die Vorbereitung auf seinen Davis-Cup-Einsatz aufgenommen und will mit der deutschen Mannschaft angreifen.

„Ich habe zusammen mit dem Team das große Ziel, den Davis Cup einmal zu gewinnen. Immer wenn sich eine Chance ergibt, bin ich froh, meinen Teil dazu beizutragen“, sagte der Olympiasieger, der mit der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Freitag und Samstag im Qualifikationsspiel in Brasilien ran muss.

"Auch wenn ich das neue Davis Cup-Format kritisiert habe, so gibt es vielleicht die Möglichkeit, mit dem Team auch mal wieder in Deutschland zu spielen", fügte Zverev in einem DTB-Gespräch an: "Das wäre ein großer Traum von mir."