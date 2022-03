RB-Boss Mintzlaff wehrt sich unter Tränen gegen Kritik: "Wie krank ist das eigentlich?"

Anzeige

Oliver Mintzlaff wehrt sich gegen die Kritik an Leipzig © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat hochemotional auf die Kritik an RB Leipzig im Zuge der Debatte um die Spielabsage gegen Spartak Moskau reagiert.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hat hochemotional auf die Kritik am Bundesliga-Vizemeister im Zuge der Debatte um das abgesetzte Achtelfinale in der Europa League gegen Spartak Moskau reagiert.

„Da wird dann auch immer schnell geschossen. Und dann ist für mich die Frage: Was will ich denn damit bezwecken? Will ich damit das Klischee bedienen, dass RB Leipzig ja nur ein Konstrukt ist und nur Geld verdienen will? Und nur seine Marke pushen will. Da kann ich dann halt nur mit dem Kopf schütteln“, sagte Mintzlaff am Dienstag. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Laufe der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (18.30 Uhr live im TV auf SPORT1) beim Zweitligisten Hannover 96 schossen dem 46-Jährigen die Tränen in die Augen. „Uns hat das hier auch alles betroffen. Uns hat das auch extremst beschäftigt. Und ich bin auch emotional angegriffen. Und wenn man dann natürlich so viel Scheiße liest, dann ist das manchmal schon so, dass man sich fragt: Wie krank ist das eigentlich?“

Mintzlaff war in Kontakt mit UEFA-Boss

Mintzlaffs Klub war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem sich RB bis dato nicht öffentlich für einen Boykott der Partien gegen Moskau ausgesprochen hatte. (Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Sport: Alle News im Liveticker)

Am Montag hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine alle Mannschaften des Riesenreichs von ihren Wettbewerben ausgeschlossen. Folglich wurden auch die für 10. und 17. März geplanten Achtelfinal-Spiele Leipzigs abgesagt, RB steht kampflos im Viertelfinale.

Dass sich RB erst jetzt zu Wort meldete, erklärte Mintzlaff mit dem gemeinsamen Vorgehen mit der UEFA. So habe Mintzlaff nach der Auslosung am vergangenen Freitag mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin Kontakt aufgenommen. Jener habe dem RB-Boss mitgeteilt, dass die UEFA selbst als Ausrichter der Europa League die Entscheidung treffen wolle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mintzlaff habe danach, so sagte er, schon auf eine Entscheidung am Sonntag gedrängt, wobei Ceferin auf die Sitzung des Exekutivkomitees am Montag verwiesen habe.

RB-Boss: Leipzig hätte nicht gespielt

Ferner betonte Mintzlaff, „dass wir natürlich mit Aleksander Ceferin gesprochen haben und gesagt haben: ‚Unter den Voraussetzungen können wir nicht spielen. Und wir bitten jetzt die UEFA, uns hier zu unterstützen.‘ Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir natürlich auch selber unsere Entscheidung getroffen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zudem habe Mintzlaff sein Vorgehen auch mit Donata Hopfen, der neuen Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), abgestimmt. "Wir haben auch mit der DFL darüber gesprochen. Und die DFL hat auch gesagt: 'Das ist der völlig richtige Weg. Geht den mit der UEFA und Aleksander Ceferin.' Das hat sich für uns gut angefühlt und das fühlt sich auch retroperspektivisch gut an. Sonst könnte ich hier auch sitzen und sagen: 'Ne, das war richtig scheiße, was wir hier gemacht haben.' Und das sehen wir nicht so."

Nach dem Gegenwind für RB Leipzig kritisierte Mintzlaff auch die Medien. "Wenn ich Journalist wäre, hätte ich mal gefragt: Warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage", sagte er: "Warum findet dies statt und jenes statt? Das sind doch mal Fragen, die könnten wir uns doch auch eher nochmal alle stellen. Ob wir in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können."