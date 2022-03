FC Bayern: Kommt Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen?

Wenn der FC Bayern am Samstag Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Kracher empfängt, dürften die Kaderplaner des Rekordmeisters bei einem Spieler der Werkself genauer hinschauen: Jeremie Frimpong.

Sein Offensivdrang lässt sich allein an seinen Statistiken in dieser Saison ablesen: Nach 31 Einsätzen steht Frimpong bei zehn Torbeteiligungen (zwei Treffer, acht Assists)!

Frimpong-Ablöse als Hürde für die Bayern?

Ein Leverkusener Shootingstar für die Bayern? Noch ist das Thema nicht richtig heiß. Die Münchner befinden sich noch in der Rolle des Beobachters, haben mehrere Kandidaten im Blick - darunter auch nach wie vor Ridle Baku (23/VfL Wolfsburg) und Sergiño Dest (21/FC Barcelona).

Mit Leverkusen oder der Frimpong-Seite wurden bislang auch noch keine Gespräche geführt. Sollten die Bayern aber Ernst machen, wäre Frimpong alles andere als abgeneigt, an die Isar zu wechseln. Doch die Ablöse dürfte in diesem Fall eine unangenehme Hürde für den Champions-League-Sieger von 2020 darstellen.

Nach SPORT1 -Informationen würde Frimpong mindestens 30 Millionen Euro kosten. Eine Summe, die in Corona-Zeiten schwer machbar für den FCB erscheint - gerade mit Blick auf die möglichen Vertragsverlängerungen der „drei Musketiere“ Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski sowie weitere potenzielle Transfers in der Abwehr sowie im Mittelfeld. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Da Frimpongs Vertrag in Leverkusen noch bis 2025 läuft, der Verein nicht zwingend auf einen zeitnahen Verkauf angewiesen ist und der Spieler selbst angesichts einer möglichen Qualifikation für die Champions League auch nicht unbedingt die Notwendigkeit sieht, schon in diesem Jahr den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, können sich die Verantwortlichen des derzeit Drittplatzierten um Simon Rolfes entspannt zurücklehnen.