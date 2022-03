3. Liga: Richard Neudecker von 1860 München mit kurioser Doppelsperre nach Verwechslung

Falsche Verwarnung für Cocic wird zum Verhängnis

Dieser kam jedoch in der laufenden Saison erst einmal in der 3. Liga zum Einsatz und saß in Halle nur auf der Bank. „Milos Cocic wurde in dieser Partie nicht eingesetzt, soll in der 75. Spielminute jedoch aufgrund eines Foulspiels eine Verwarnung gesehen haben. Ein für jedermann klar erkennbarer Fehler“, erklärten die Löwen den Fehler. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)