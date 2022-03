Kunstturnen: WM-Teilnehmerin Kröll wechselt nach Österreich

Kunstturnerin Carina Kröll wird zukünftig für Österreich an die Geräte gehen. Die 21-Jährige aus Berkheim, WM-Teilnehmerin 2018 in Doha/Katar, war nach einer längeren Verletzung nur noch in den Landeskader eingestuft worden. Größter nationaler Erfolg der langjährigen Bundesliga-Turnerin war ein zweiter Platz am Schwebebalken bei den Deutschen Meisterschaften 2018.