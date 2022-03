Matthäus fordert Konsequenzen beim BVB

„Das ständige In-Watte-Packen der hoch bezahlten Dortmund-Stars und auch des Trainers darf so nicht weitergehen. Man muss über Reus, Hummels, den Trainer (Anm. d. Red.: Marco Rose) und weitere Spieler nachdenken“, sagte Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

Dortmund ist in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Europa League in dieser Saison krachend gescheitert. In der Liga hat der BVB zehn Spieltage vor Saisonende acht Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.