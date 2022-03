NHL beendet Geschäftsbeziehungen nach Russland

Die NHL hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Geschäftsverbindungen nach Russland gestoppt. „Die National Hockey League verurteilt den Einmarsch Russlands in der Ukraine und drängt auf eine schnellstmögliche friedliche Lösung“, teilte die Liga in einem Statement mit.

Zuvor hatte am Montag das Internationale Olympische Komitee (IOC) angesichts der Invasion in die Ukraine empfohlen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schloss sich den Forderungen an.