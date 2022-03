Bundesliga: Lothar Matthäus kritisiert BVB-Bosse - und schlägt drastische Schritte vor

Lothar Matthäus übt scharfe Kritik an Borussia Dortmund. Auch die Klubführung nimmt der 60-Jährige ins Visier.

„In meinen Augen machen die Bosse ihren Angestellten zu wenig Druck. Manch einer mag den FC Bayern belächeln, weil es dort regelmäßig hausgemachtes Theater gibt. Aber am Ende fallen nach solchen Reibungsprozessen immer wieder richtig gute Entscheidungen, die in Titel münden“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.