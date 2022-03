Andriy Voronin verlässt Russland gerade noch rechtzeitig - bittet Deutschland um Hilfe

„Ich hätte wohl auch eine Waffe in der Hand“

Die aktuelle Situation sei kaum erträglich. In Gedanken und im Herzen sei er stets in der Ukraine. „Ich habe Freunde in Charkow, in Kiew, in meiner Heimatstadt Odessa. Ich kriege alle fünf Minuten Nachrichten. Es ist schwer auszuhalten. Ich möchte einfach helfen. Mit Geld. Womit auch immer... Und ich weiß nicht, ob ich das sagen soll: Aber wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, hätte ich wohl auch eine Waffe in der Hand.“