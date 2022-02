DFB-Pokal, Viertelfinale: Hannover 96 - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

Für RB Leipzig bietet sich im DFB-Pokal eine riesiger Titelchance. In Hannover (LIVE auf SPORT1) will das Team von Domenico Tedesco den nächsten Schritt machen.

Leipzig Favorit im Viertelfinale bei Hannover 96

Leipzig geht als Tabellenvierter der Bundesliga und mit drei Siegen in Serie im Gepäck als großer Favorit - und allein schon wegen des Klassenunterschieds - in die Partie. Alle bisherigen vier Duelle in der Bundesliga gingen an RB.